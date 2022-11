Johnny Depp: il suo atteso cameo al Savage X Fenty Fashion Show di Rihanna (VIDEO)

Johnny Depp ha fatto un cameo a sorpresa al Savage X Fenty Show Vol. 4 di Rihanna, ora in streaming su Prime Video. L'attore dei Pirati dei Caraibi è apparso durante il famoso evento di moda della cantante indossando l'abbigliamento da casa targato Savage X Fenty mentre "So Fresh, So Clean" di Outkast suonava in sottofondo.

Il look Savage X Fenty di Depp consisteva in un accattivante pigiama monocromatico, con l'aggiunta di una vestaglia corta. Depp ha ovviamente completato il look con le sue tipiche collane e i suoi immancabili bracciali, raccogliendo i capelli in una coda di cavallo.

Era stata TMZ ad annunciare che Depp avrebbe avuto un cameo come ospite nell'attesissima sfilata di moda della cantante, sottolineando che l'attore avrebbe preso parte a uno dei segmenti dedicati alle celebrità, durante i quali, in passato, hanno sfilato modelle del calibro di Cindy Crawford.

Johnny Depp, 59 anni, è il primo maschio nella storia del Savage X Fenty Fashion Show d apparire nel suddetto segmento secondo TMZ e una fonte ha svelato che Rihanna e il suo team hanno "invitato" Depp a partecipare allo show su richiesta della stessa popstar.