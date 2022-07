Johnny Depp, un amico intimo rivela: "È felice di essersi ripreso la sua vita"

Johnny Depp è sulla cresta dell'onda dopo la vittoria del processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard e il suo amico di lunga data, nonché ex co-protagonista, Greg Ellis, ha fatto luce sull'attuale stato d'animo del 59enne, rivelando che è felice di essersi ripreso la sua vita.

Ellis, 54 anni, e Depp hanno recitato insieme nel franchise di Pirati dei Caraibi, sebbene si siano conosciuti a un tavolo del Viper Room di Los Angeles 20 anni prima. Greg, durante una recente intervista di Fox News, ha detto di aver parlato più volte con la star di Edward Mani di Forbice dopo che il processo si è concluso il mese scorso.

"Depp è felice di essersi ripreso la sua vita. Credo che sia solo felice di questo e tutti speriamo che da ora in poi se ne parli meno", ha spiegato l'attore. "È estremamente raro che qualcuno che viene etichettato come Depp, che è stato messo nel mirino con la falsa accusa di violenza domestica, ne esca fuori e ottenga una qualche parvenza di vittoria, per non parlare di avere voce in capitolo".

In conclusione, a proposito di Johnny Depp, Ellis ha affermato: "Il fatto che sia riuscito a parlare pubblicamente per la prima volta è fondamentale, tutti hanno visto la sua umanità, il suo spirito e la natura gentile di quell'uomo. È stato coerente e si è assunto la responsabilità delle sue colpe e degli errori che ha commesso. Non ha mai detto di essere perfetto".