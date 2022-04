Johnny Depp vs Amber Heard: Starbucks suscita polemiche con i barattoli per le mance, decisamente "divisivi"

Il processo relativo alla causa per diffamazione di Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard sta suscitando innumerevoli polemiche, dentro e fuori l'aula: un video divenuto virale su TikTok mostra uno Starbucks di Los Angeles che ha deciso di sfruttare il dramma chiedendo ai fan di schierarsi con Depp, 58 anni, o con la Heard, 36 anni.

Il video, che è stato visto 4,7 milioni di volte, mostra un'auto che attraversa il drive-thru dove sul bancone si possono vedere due barattoli di mance: uno etichettato "Johnny Depp" con il simbolo di un cuore e l'altro etichettato "Amber Heard" con l'emoji di un escremento, in riferimento al fatto che l'attrice avrebbe defecato nel loro letto dopo un litigio.

A condividere il filmato virale è stata la TikToker Summer Canova: nella clip la ragazza aggiunge dei soldi al barattolo già pieno di Depp, che si trova accanto a quello vuoto della Heard. "Uno per Johnny!" esulta la Canova nel video, con in sottofondo la sigla di Pirati dei Caraibi.

Il filmato ha ricevuto una miriade di commenti positivi: "Se qualcuno mette soldi nel barattolo di Amber, dovrebbe essere bannato a vita", ha commentato Keiran Menhams, mentre Linda Victoria ha aggiunto: "Ho messo tutti i miei soldi in quello per Johnny, qualcuno dovrebbe fare la cacca in quello Amber". Mentre altri utenti hanno polemizzato: "C'è qualcuno a cui non piace affatto questa tendenza?" e ancora: "A me non piace, è una cosa divisiva, abbasso Starbucks."