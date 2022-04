Johnny Depp vs Amber Heard, Silvia Grilli parla del processo a Le Iene: è polemica

Silvia Grilli, durante l'ultima puntata de Le Iene, ha dedicato il suo monologo al movimento il Me Too menzionando anche l'attuale processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard: inutile dire che la direttrice di Grazia sia finita al centro di una polemica online a causa dei sui commenti che paragonavano le donne vittime di violenza all'attrice di Aquaman.

"Sono passati cinque anni dall'inizio della rivoluzione anti molestie del Me Too", ha esordito la Grilli. "I processi sono stati pochi e quasi tutti i personaggi di spicco coinvolti non sono finiti in tribunale. In Italia rare sono state le denunce e le inchieste sono state archiviate velocemente. Il potere maschile ha fatto cordone, mentre le accusatrici sono state messe alla gogna dall'opinione pubblica, sospettate di essersi inventate tutto, essersela andata a cercare. Con tutti i tramandati pregiudizi contro le donne".

"C'è ancora molto da fare per cambiare la testa a tutti gli altri. Non si è mai visto tanto odio come quello che travolge in questi giorni l'attrice Amber Heard, sui social le hanno riversato minacce di morte e stupro, valanghe di insulti per aver accusato Johnny Depp di violenza durante il loro matrimonio. Ogni volta che vi verrà un dubbio su una vittima, pensate al carico di accuse, odio e dolore che deve sopportare una donna che trova il coraggio di denunciare una violenza a sfondo sessuale, in un mondo che continua a giustificare gli uomini", ha concluso Silvia.

Il monologo ha profondamente disturbato molti fan di Johnny Depp che hanno scelto Twitter e Instagram per far notare quanto le parole di Silvia Grilli fossero inappropriate. "Con tutti gli esempi che potevano fare hanno parlato proprio di Amber Heard e Johnny Depp per dire che lei ha fatto bene a denunciare le violenze. Peccato che la violenta sia lei. Pessimi. Forza Johnny", e ancora: "Cosa? Non ci credo. Si vuole far passare Johnny per il picchiatore. Vi prego, date un'occhiata al processo in corso. Il caso depp-heard era perfetto per mostrare come anche gli uomini siano vittime di violenza invece no, avete deciso di ignorare un processo con mille prove per sparare sta minchiata inutile. Ridicolo".