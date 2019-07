Johnny Depp: "Amber Heard mi ha spento una sigaretta in faccia"

La disputa tra Johnny Depp e Amber Heard continua: la nuova accusa riguarda una sigaretta che l'attrice avrebbe spento sulla faccia dell'ex marito qualche anno fa.

Johnny Depp, che sarà tra gli ospiti di Venezia 2019, ha fatto sapere attraverso il suo avvocato, Adam Waldman, che l'8 marzo 2015 l'ex moglie Amber Heard avrebbe avuto l'ennesima esplosione di rabbia incontrollata avendo scoperto l'esistenza di un accordo post-matrimoniale. Nella versione di Depp, l'attrice gli avrebbe prima lanciato una bottiglia, ferendolo a un dito, per poi avvicinarsi e spegnergli direttamente in faccia la sigaretta che aveva in mano.

EXCLUSIVE: Amber Heard is denying Johnny Depp's claim that he put a cigarette out on his face. https://t.co/sxdSx0wqFe — The Blast (@TheBlastNews) July 26, 2019

Il sito The Blast, che ha diffuso la notizia, ha anche pubblicato la foto di quello che sembrerebbe Johnny Depp steso su una barella in ospedale con una bruciatura sulla guancia. L'avvocato Waldam ha affermato che il divo non è il carnefice ma la vittima di questa storia, vittima di imbrogli e raggiri da parte di Amber Heard, e soprattutto vittima di atti violenti, come dozzine di testimoni sarebbero pronti a confermare. L'avvocato dell'attrice, interpellato da diversi magazine, ha risposto definendo le nuove accuse come: "offensive e non vere. La foto diffusa non prova altro se non il tentativo di Johnny Depp di distogliere l'attenzione dal suo abuso fisico e psicologico sulla mia cliente".