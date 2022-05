Johnny Depp vs Amber Heard: il questionario da 42 domande a cui i giurati devono rispondere prima del verdetto

Il caso di diffamazione da 100 milioni di dollari tra Johnny Depp e Amber Heard è così complicato che il questionario del processo contiene 42 domande a cui la giuria deve rispondere prima di essere in grado, dal punto di vista giuridico, di poter emettere un verdetto.

Il "modulo di verdetto" viene utilizzato al fine di formalizzare la decisione della giuria e, in questo caso, il documento rilasciato dal tribunale di Fairfax, in Virginia, mostra che ci sono ben 24 domande per quanto richiesto dal team legale di Depp e 18 per quanto concerne quello della Heard.

Il questionario è diviso in otto pagine e questo significa che la giuria deve trovare una risposta a dozzine di domande prima di emettere il verdetto. Inoltre, alla fine, dovranno anche completare una sezione relativa ai danni richiesti da Depp e dalla Heard.

Amber Heard è stata citata in giudizio da Johnny Depp per 50 milioni di dollari per aver accusato l'attore di violenze e abusi in un editoriale del Washington Post pubblicato nel 2018. L'attrice ha replicato, chiedendo 100 milioni di dollari, affermando di aver subito "violenze fisiche e abusi" per mano sua e di essere stata diffamata dall'ex marito e i suoi avvocati.