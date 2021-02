Johnny Depp vs Amber Heard: il processo è stato posticipato di un anno

Il processo da 50 milioni di dollari che avrebbe dovuto vedere scontrarsi Johnny Depp e Amber Heard è stato rimandato di un anno e si dovrebbe tenere ad Aprile 2022. A quanto pare, il procedimento legale è stato fissato per l'11 aprile 2022 e dovrebbe durare circa due settimane.

Addio Professore: un primo piano di Johnny Depp

Già soggetto a numerosi slittamenti, il processo che avrebbe dovuto vedere fronteggiarsi Johnny Depp e Amber Heard era spostato al prossimo 7 maggio. Previsto inizialmente per settembre 2020, il processo giudiziario è stato posticipato da Fairfax County Circuit Court a gennaio 2021 a causa degli impegni di Johnny Depp sul set di Animali Fantastici 3. La pandemia da Covid, poi, ha imposto un ulteriore slittamento a maggio 2021.

Come riportato da Deadline, si parla di una nuova data che dilaterebbe i tempi in modo decisamente biblico. Aprile 2022, infatti, sarebbe il primo slot libero disponibile per un processo di natura civile. Johnny Depp ha fatto causa ad Amber Heard per 50 milioni di dollari in seguito ai commenti su The Washington Post della protagonista di Aquaman, che ha definito il suo ex compagno come un molestatore di donne. Secondo l'attore e i suoi avvocati, l'articolo ha danneggiato la sua reputazione e ha portato al suo allontanamento dal set di Animali Fantastici 3. L'obiettivo della difesa di Depp è proprio quello di dimostrare che la vera vittima di Amber Heard sia lui e non il contrario.

Nel frattempo, Johnny Depp sta affrontando in appello anche la causa per diffamazione contro gli editori del tabloid inglese The Sun, rei di averlo definito come un "picchiatore di mogli". Purtroppo per lui, l'interprete ha perso la causa in primo grado e attende la sentenza in appello. Il nuovo rinvio nel processo milionario contro Amber Heard, ovviamente, porterà nuovo materiale ad accumularsi e, quindi, potrebbe provocare un ulteriore slittamento.