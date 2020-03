Johnny Depp: Amber Heard ha sbattuto una porta sulla testa dell'attore

Amber Heard ammetterebbe di aver sbattuto una porta sulla testa di Johnny Depp in una delle registrazioni audio presentate dagli avvocati dell'attore nella causa di diffamazione contro l'ex moglie.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Nella registrazione l'attrice 33enne specificherebbe di aver colpito la star dei Pirati dei Caraibi sulla mascella scusandosi dell'accaduto. Ecco le sue parole: "Mi dispiace così tanto ... ricordo di averti colpito come risposta a quella cosa della porta. Mi dispiace davvero di averti colpito con la porta e di averti colpito in testa. Non era mia intenzione."

Gli avvocati di Johnny Depp hanno fatto sentire la registrazione ad Amber Heard nell'agosto 2016 mentre lei stava realizzando una deposizione video per la causa di divorzio. Nell'audio si sente Johnny Depp esclamare: "Sono stato colpito in testa con un fottuto spigolo della porta... E poi mi sono alzato e tu mi hai colpito." Lei replica: "Non ho fatto questa cosa con la porta... non volevo colpirti."

Johnny Depp: Vanessa Paradis scende in campo per difendere l'ex compagno

Nella deposizione, dopo aver ascoltato l'audiotape, Amber Heard ripete più volte che non l'ha fatto apposta a sbattere la porta sulla faccia di Johnny Depp: "Stavo cercando di scappare da una stanza in cui Johnny mi stava attaccando. Stavo cercando di uscire dalla porta e lui cercava di tenermi dentro nonostante i miei tentativi di uscire." Per quanto riguarda le scuse rivolte all'ex marito, l'attrice commenta: "Era chiaro che ero dispiaciuta di averlo colpito con la porta quando è entrato nella stanza in cui mi trovato e da cui cercavo di scappare." Amber Heard aggiunge poi nella deposizione che la registrazione audio "non rappresenta adeguatamente la situazione in cui mi trovavo, con lui che cercava di entrare nella stanza e io che cercavo di tenerlo fuori."

Gli audiotape - realizzati come parte di una terapia di coppia - sono riemersi quando Johnny Depp e Amber Heard si sono preparati a recarsi in tribunale dopo che l'attore ha citato l'ex moglie per diffamazione chiedendo 50 milioni di dollari di risarcimento dopo che lei ha raccontato la sua esperienza di vittima di violenza domestica in un'intervista sul Washington Post senza però nominati Depp.