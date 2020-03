Johnny Depp e Amber Heard: svelato il contenuto di alcuni messaggi inviati durante il divorzio

Alcuni dei messaggi inviati da Amber Heard e Johnny Depp durante il divorzio sono apparsi online in occasione della causa legale che li vede affrontarsi in aula a Londra.

L'attrice, nel periodo in cui erano stati inviati , aveva ottenuto che il marito non le si potesse avvicinare e l'ex coppia comunicava solo tramite il proprio manager, Christian Carino.

I messaggi apparsi online confermano che la relazione tra i due era davvero complicata e all'insegna di sentimenti contrastanti. Johnny Depp aveva scritto: "Sembra un sogno e al tempo stesso un incubo, era difficile non morire quando si sono incrociati i nostri occhi. Non ho altra scelta se non quella di immergermi in quel verde, rappresentano ogni millesimo di secondo di ciò che avevamo. Mi manca. La amo. La amerò sempre, e anche lei lo farà. Ci sono state alcune cose difficili da digerire... ma si butta giù o si soffoca". L'ex star di Pirati dei Caraibi ha inoltre accennato al divorzio scrivendo: "Ciò che volevo era un nuovo inizio con mia moglie. Pensavo fosse quello che voleva anche lei. Dovrebbe fare ciò che sente realmente... se le sue priorità non sono noi, allora andrò avanti e farò ciò che devo. Non resterò più in sospeso".

L'attrice, nell'ottobre 2016, aveva chiesto al manager: "Pensi che parleremo di nuovo? Mi odia? Non so perché o come potremmo smettere di parlarci, ma nemmeno come potremmo riuscire a farlo".

Il manager le aveva quindi consigliato di lasciarlo stare per un po' e l'aveva inoltre accusata di usare Eion Musk solo per riempire il vuoto lasciato da Depp, senza essere realmente interessata a lui. La sua cliente successivamente gli aveva scritto che dopo la fine dell'amore con il marito aveva il cuore spezzato.

Amber Heard aveva inoltre espresso le proprie paure dichiarando: "Il mio timore è che sto per ricaderci, è stato così difficile lasciarlo. Ho superato così tanto. E non vedo alcun futuro, ogni volta che lo vedo è come se mi aprissero il petto e ogni pezzo della mia anima cada a terra a pezzi. Da quando l'ho visto a San Francisco sono stata un totale disastro. Ho letteralmente pianto giorno e notte".

Dopo che l'attrice aveva comunicato alle autorità che Depp aveva violato i termini dell'accordo arrivando a San Francisco per incontrarla, l'attore aveva scritto: "E allora perché è venuta?".

Amber in precedenza aveva inoltre cercato di far arrivare a Johnny dei messaggi: "Ho scritto così tanti appunti... Puoi dargliene uno? Non so come o dove iniziare. Non c'è un modo per iniziare o finire quello che devo dire, ma ho così tanto. Finalmente sono single, ho fatto chiarezza nel mio cuore o nella mia mente. Voglio semplicemente che sappia che lo amavo e che mi dispiace".