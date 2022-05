Johnny Depp vs Amber Heard, un ex giudice afferma: "Lui è molto amato, potrebbe vincere..."

Il processo relativo alla causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro Amber Heard sta per ripartire e un ex giudice della California, Halim Dhanidina, ha espresso la propria opinione a proposito delle circostanze che potrebbero garantire la vittoria della star di Pirati dei Caraibi.

Halim ha affermato che, secondo i suoi anni di esperienza, la reputazione di una persona agli occhi della giuria è molto importante durante qualsiasi processo: "Johnny Depp è una persona molto amata. Quando pensi a ciò che l'americano medio sa di lui, di riflesso pensi a film molto popolari come il franchise di Pirati dei Caraibi."

"Puoi andare a Disneyland o Disney World ed eccolo lì. La sua immagine è associata ad un parco di divertimenti, un ambiente molto salutare", ha continuato l'ex avvocato. "Questo gli dà un vantaggio, almeno in una certa misura. Se i giurati dovessero provare questa sensazione, un po' come se già lo conoscessero, allora Depp non potrà fare a meno di godere di un discreto vantaggio."

"D'altro canto, i casi di diffamazione sono generalmente difficili, soprattutto perché c'è questa tensione tra i diritti del Primo Emendamento e quindi sul diritto di espressione della persona e la differenza tra una dichiarazione di opinione e una dichiarazione di fatto. Le dichiarazioni di opinione, in generale non sono adatte per le cause per diffamazione, perché non puoi provare quale sia effettivamente l'opinione di qualcuno", ha concluso Dhanidina.