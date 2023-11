Johnny Depp/Amber Heard, Emily Hampshire si scusa per il costume 'sconsiderato e ignorante' ispirato ai due ex

Emily Hampshire, nota per il ruolo di Stevie Budd in tutte e sei le stagioni della serie comica Schitt's Creek, si è scusata per essersi travestita con un'amica da Johnny Depp e Amber Heard per Halloween.

Hampshire ha pubblicato e poi cancellato le foto dei costumi, cosa che ha suscitato indignazione sui social media. Hampshire sfoggiava tatuaggi finti nei panni di Johnny Depp e sembrava indossare un abito che somigliava molto a quello indossato dalla star di Pirati dei Caraibi durante il suo pubblicizzatissimo processo per diffamazione del 2022 contro l'ex moglie Amber Heard.

"Voglio affrontare quella che è una delle cose più sconsiderate, insensibili e ignoranti che abbia mai fatto", ha scritto Hampshire in un post di scuse. "Per Halloween, ho stupidamente pensato che sarebbe stato divertente vestirmi da Johnny Depp e Amber Heard. Sono profondamente dispiaciuta e mi vergogno di aver aggiunto qualcosa di così terribile nell'universo".

"Gli abusi domestici non sono mai, mai divertenti", ha aggiunto. "Questi sono problemi reali con persone reali e mi pento VERAMENTE delle mie azioni. In futuro farò meglio. Mi dispiace tanto."

Un costume di Halloween sgradevole e inappropriato

La scelta del costume di Emily Hampshire ha suscitato la reazione indignata del web per aver preso alla leggera gli abusi, poiché il processo Depp-Heard era incentrato su diversi casi di presunti abusi avvenuti durante la relazione tra i due attori.

Il processo si è concluso con la condanna di Amber Heard per diffamazione a mezzo stampa dopo l'editoriale sul Washington Post del 2018 che faceva allusioni di violenza domestica. La giuria ha dato ragione a Depp condannando l'ex moglie a 10 milioni di dollari di risarcimento danni, più 5 milioni di dollari di danni punitivi, che il giudice ha ridotto a 350.000 dollari in conformità con il limite legale dello Stato. La giuria ha assegnato alla Heard 2 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

In una dichiarazione dopo il verdetto, Johnny Depp ha affermato che le false affermazioni della Heard hanno avuto "un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera. E sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero umiliato". Depp ha aggiunto di essere "sopraffatto dall'amore, dal colossale sostegno e dalla gentilezza di tutto il mondo", specificando di aver ritrovato la pace dopo il verdetto.