Chapelwaite: Adrien Brody ed Emily Hampshire nella serie tratta da Stephen King

Entra nel cast di Chapelwaite l'attrice Emily Hampshire, che insieme al già confermato Adrien Brody, sarà una delle protagoniste della nuova serie tratta da Stephen King. Il lavoro sugli adattamenti dal re del brivido letterario non ha ancora accennato a rallentare, e il prossimo progetto in arrivo sarà basato su uno dei racconti più famosi di King, Jerusalem's Lot, il preludio a Le notti di Salem.

12 Monkeys: Emily Hampshire nei panni di Jennifer

La serie tv Chapelwaite sarà prodotta da Donald De Line, con Jason e Peter Filardi nel ruolo di showrunner. Il materiale di partenza è rappresentato da Jerusalem's Lot, uno dei racconti contenuti nella prima raccolta di King del 1978, A volte ritornano. Questo particolare tassello del puzzle funge da introduzione al romanzo Le notti di Salem ed è infatti ambientato negli stessi luoghi.

Chapelwaite, come già Jerusalem's Lot, racconta dell'arrivo di Charles Boone (Adrien Brody) a Preacher's Corners, Massachusetts, nel 1850. Insediato nella vecchia casa di famiglia, Boone si troverà a indagare sull'orribile fama che accompagna il suo passato e i suoi antenati, incappando in un giro di entità malefiche e misteriosi culti oscuri. Con lui ci sarà Rebecca Morgan (Emily Hampshire), sotto copertura in casa di Boone per trasformare le dicerie in un grande romanzo gotico.

La produzione di Chapelwaite inizierà in aprile, per permettere il lancio della serie tv in autunno. Al momento i nomi confermati del cast sono quelli di Adrien Brody e di Emily Hampshire, ma ci aspettiamo notizie più rilevanti nel corso dei mesi. L'attesa per il nuovo adattamento da Stephen King è decisamente alta, anche per il taglio del racconto ispiratore, ricco di riferimenti e omaggi all'opera di Howard Phillips Lovecraft. Che sia un nuovo colpo ben assestato dopo l'ottimo lavoro con The Outsider?