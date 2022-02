Emily Hampshire protagonista della commedia romantica The End Of Sex

Emily Hampshire e Jonas Chernick saranno protagonisti della commedia romantica The End Of Sex, scritta dallo stesso Chernick.

La star di Schitt's Creek, Emily Hampshire, è la protagonista e la produttrice esecutiva della commedia romantica The End Of Sex, le cui riprese si sono appena concluse ad Hamilton, in Canada. Nel cast anche Jonas Chernick, Grey Powell, Lily Gao e Melanie Scrofano.

Emily Hampshire a Berlino 2006 per presentare Snow Cake

The End Of Sex racconta la storia di una giovane coppia (Emily Hampshire e Jonas Chernick) che, sentendo le pressioni della genitorialità e dell'età adulta, manda i propri figli al campo estivo per la prima volta e intraprende una serie di avventure sessuali per rinvigorire la relazione.

Vortex Productions produce il film diretto da Sean Garrity, il quale torna a dirigere Jonas Chernick ed Emily Hampshire dopo My Awkward Sexual Adventure. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Jonas Chernick.

"Siamo entusiasti di collaborare con il team creativo di The End Of Sex", ha affermato Justin Rebelo, CEO di Vortex Media. "Adoriamo questo copione e non potremmo essere più felici di portarlo in vita: non vediamo l'ora di condividerlo con il mondo quando sarà il momento giusto per portarlo sul mercato".

Emily Hampshire è attualmente impegnata nel remake di Mary Hartman di Normal Lear. Dopo essere apparsa a fianco di Adrien Brody nella miniserie horror Chapelwaite, presto la vedremo nella serie Amazon Prime Video The Rig.