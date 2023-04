Johnny Depp, Amber Heard: in arrivo il documentario sul processo

Quanto accaduto nell'aula di tribunale nel corso del processo per diffamazione che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard diventa un documentario che andrà in onda su Channel 4 e sarà diviso in tre parti.

Il processo per diffamazione che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard diventa un documentario. Diviso in tre parti, quanto accaduto tra i due nell'aula di tribunale verrà trasmesso da Channel 4 mentre l'emittente ha svelato in queste ore una lista di possibili titoli.

Depp V Heard (titolo provvisorio) è stato pubblicizzato come il primo approfondimento in merito al processo per diffamazione che ha visto protagonisti i due attori e dal quale Johnny Depp è uscito vittorioso.

Johnny Depp e Mark Wahlberg hanno rifiutato Ocean's Eleven, ma per George Clooney "ora lo stanno rimpiangendo"

Il documentario è prodotto da Bitachon365, un'etichetta Fulwell 73 fondata dal produttore di Blowing LA Sheldon Lazarus ed Empress Films che ha realizzato per Netflix il progetto I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti. A dirigere la docu-serie Emma Cooper che ha ottenuto una nomination ai BAFTA per Il mistero di Marilyn Monroe.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli episodi mostreranno al pubblico alcuni filmati girati all'interno dell'aula giudiziaria, interviste e contenuti realizzati dagli utenti che racchiudono alcuni dei momenti più importanti del processo.

Intanto, come annunciato dagli organizzatori del Festival di Cannes, sarà Jeanne du Barry il nuovo film con Johnny Depp ad aprire la 76esima edizione. Nella pellicola, l'attore interpreta Luigi XV.