Johnny Depp e Will Smith in Toscana: dalle foto col cantante egiziano sullo yacht al duetto con Bocelli

Johnny Depp e Will Smith si sono goduti il mare toscano in occasione della partecipazione ai concerti per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli.

Da pirata dei Caraibi a vacanziero in Toscana il passo è breve. Johnny Depp è stato protagonista di una breve incursione in Toscana insieme al collega Will Smith. Entrambe le star, che portano avanti una carriera parallela nel mondo della musica, hanno partecipato ai tre concerti da organizzati Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

Evento colossale che ha visto l'arrivo nella cittadina toscana di tante star, compreso Russell Crowe, anche lui impegnato sui palchi italiani per una lunga tournee attualmente in corso. Ma le fan italiane pazze per Johnny Depp hanno riservato una calorosa accoglienza al divo 61enne accogliendolo al suo ingresso nel suggestivo teatro con urla e dichiarazioni d'amore.

Quando un paio di settimane fa è stata annunciata la presenza di Johnny Depp come ospite al Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli lo ha definito su Instagram "un attore dal fascino disarmante che ha dato vita a innumerevoli personaggi iconici sul grande schermo, il talento musicale di questo artista eclettico è altrettanto intenso: una vera rockstar amata e applaudita ovunque"_.

In relax sullo yacht

Prima dell'esibizione sul palco di Lajatico, Johnny Depp e Will Smith sono stati ritratti su uno yacht al largo della costa toscana insieme al popolare cantante egiziano Ahmed Saad (4,8 milioni di follower su Instagram) il quale ha condiviso le foto con i due artisti scrivendo: "È una bella sensazione riunirsi con gli amici. Grazie amici miei per la bella visita"_.

Il legame tra Johnny Depp e la Toscana non si interrompe qui. L'attore e regista ha concluso da poche settimane la lavorazione di Modì, biopic dedicato al celebre pittore livornese Amedeo Modigliani ritratto nei suoi ultimi giorni di vita a Parigi. Il film potrebbe essere presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il cui programma verrà svelato il 23 luglio.