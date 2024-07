Fedez insieme a Johnny Depp: le foto da St. Tropez scatenano i commenti dei fan

Il rapper Fedez ha avuto un incontro hollywoodiano a Saint Tropez, come rivelano le foto che lo ritraggono accanto a Johnny Depp.

Gli scatti condivisi online, che hanno un po' sorpreso i fan del cantante e dell'attore, mentre trascorrono sorridenti del tempo insieme a bordo di uno yacht.

Le foto con la star del cinema

Fedez ha svelato dove si trova su Instagram, permettendo così ai fan di vedere qualche dettaglio della sua vacanza, arrivata dopo alcuni mesi molto complicati a livello personale e professionale.

Il rapper si è infatti separato dalla moglie Chiara Ferragni e ha dovuto trasferirsi in un nuovo appartamento, oltre a dover nuovamente fare i conti con alcuni problemi di salute.

Mentre cerca di rilassarsi, tuttavia, Fedez ha avuto un incontro davvero speciale con Johnny Depp, che da tempo trascorre i mesi estivi in Francia.

L'attore sembra particolarmente a suo agio posando con Fedez e i suoi amici e il post è stato sommerso dai commenti, alcuni davvero molto ironici.

Rovazzi ha scritto divertito "Non si rubano le statue da Madame Tussauds", mentre in tanti scherzano sull'aspetto della star di Pirati dei Caraibi sostenendo che sembri Zucchero dopo una cura dimagrante o persino che potrebbe essere scambiato per un senzatetto qualsiasi.

I migliori film di Johnny Depp

Le vacanze di Depp

Johnny, in precedenza, era stato avvistato in Italia, in Toscana, insieme al collega Will Smith. I due attori avevano partecipato ai tre concerti da organizzati Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

L'apparizione delle star di Hollywood aveva scatenato l'entusiasmo dei presenti che hanno potuto apprezzare la sua performance come musicista, attività a cui si dedica da molti anni in parallelo con quella di attore e regista.