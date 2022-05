Johnny Depp vs Amber Heard: qual è la data del verdetto del processo per diffamazione

Il processo di Johnny Depp e Amber Heard si è concluso venerdì 27 maggio e la giuria è stata rilasciata per iniziare le deliberazioni ma il verdetto non arriverà prima della fine del mese.

Lo scorso venerdì 27 maggio la giuria ha iniziato a deliberare sul caso di diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard: presto dovremmo aspettarci un verdetto che porti a termine il famigerato processo, anche se sembra che gli imputati e i fan dovranno aspettare ancora qualche giorno.

Il giudice Penny Azcarate ha mandato a casa i giurati per il weekend del Memorial Day, quindi le deliberazioni riprenderanno martedì 31 maggio alle 9:00 del mattino. Non c'è una data precisa per quanto concerne il verdetto ma, a causa del gran numero di testimonianze presentate nelle ultime settimane, si dovrà pazientare ancora un po'.

Inizialmente il processo doveva concludersi giovedì 19 maggio. Tuttavia, a causa delle prove significative ancora da considerare, è stato concesso un tempo supplementare per garantire che la giuria potesse analizzare attentamente e senza fretta tutte le informazioni fornite.

La nuova data di fine del processo era il 27 maggio, ma giovedì 26 maggio ci sono stati degli ulteriori ritardi: si prevede che la fine potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche durante la giornata di domani. Ricordiamo che Johnny Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie per 50 milioni di dollari, sostenendo che la Heard l'abbia diffamato quando ha affermato di essere stata vittima di abusi domestici.