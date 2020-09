Johnny Depp, Amber Heard contro il rinvio del processo: "Questo caso deve finire"

Attraverso i suoi avvocati, Amber Heard si è opposta alla richiesta di rinvio del processo fatta da Johnny Depp nei giorni scorsi per poter prendere parte alle riprese di Animali Fantastici 3.

Continua la telenovela che vede da oltre un anno protagonisti Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard. Una triste pagina di cronaca che coinvolge i due attori, lasciando emergere aspetti della loro vita privata che molte persone, soprattutto i loro fan, avrebbero fatto volentieri a meno di conoscere.

Una diatriba giudiziaria, la loro, che va avanti da tempo e che, all'inizio del 2021, dovrebbe riportare entrambi in tribunale per il processo che vede Amber Heard accusata di diffamazione da Johnny Depp. Usare il condizionale risulta obbligatorio, considerati i recenti aggiornamenti sulla vicenda. Sul finire di agosto, infatti, l'interprete di Neverland - Un sogno per la vita ha chiesto ufficialmente di poter rimandare il processo in questione perché andrebbe ad interferire con le riprese di Animali Fantastici 3. La produzione del terzo capitolo della saga che vede Johnny Depp impegnato nel ruolo di Gellert Grindelwald sarebbe dovuta essere già iniziata ma la pandemia globale ha stravolto i piani di lavoro, costringendo la Warner Bros. a posticipare tutto. Le riprese dovrebbero partire nel mese di ottobre e durare fino a febbraio. Ovviamente Depp non poteva prevedere tutto ciò, per questo ha mosso la richiesta di rinvio del processo che però, come prevedibile, non è stata ben accolta da Amber Heard.

"Al querelante non dovrebbe essere consentito di ritardare il processo e continuare a causare questo danno semplicemente perché è in programma un film le cui riprese sono in conflitto con il processo e per il quale non ha fatto alcuno sforzo per rispettare le date della deposizione", hanno scritto gli avvocati della star di Aquaman in un documento depositato al tribunale della Virginia la scorsa settimana. "Questo caso deve finire presto", hanno aggiunto gli avvocati di Heard.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

Amber Heard ha inoltre proclamato che se il giudice capo della contea di Fairfax Bruce White acconsentisse alla richiesta di Depp, ad entrare in conflitto con il programma delle riprese del suo prossimo film diventerebbe lei.

"La carriera dell'imputata si è praticamente interrotta, ad eccezione di Aquaman 2, perché le era stato detto mesi fa che avrebbero iniziato le riprese nel febbraio 2021" ha scritto nel deposito del 4 settembre il team legale di Heard. "L'avvocato della Warner Bros. ha detto di non sapere con precisione quando inizieranno le riprese di Aquaman 2, ma che ciò avverrà comunque nella primavera del 2021, che è un ulteriore motivo per negare il rinvio del processo" si legge infine nel documento.