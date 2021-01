Johnny Depp: Amber Heard cerca prove dalla Disney e dalla polizia per distruggere l'ex marito

Quella tra Amber Heard e Johnny Depp è una guerra senza esclusione di colpi. Secondo quanto riportato da CBR, i legali dell'attrice sarebbero alla ricerca di ulteriori prove da parte di Disney e del dipartimento di polizia di Los Angeles con l'obiettivo di attaccare l'attore e distruggere ulteriormente la sua reputazione.

In seguito al nuovo processo tra Johnny Depp e Amber Heard che si terrà nel 2021 negli Stati Uniti, i legali dell'attrice pretendono di ricevere da The Walt Disney Company ogni dettaglio sulla lavorazione dell'ultimo episodio del franchise di Pirati dei Caraibi e sul suo presunto utilizzo di alcool e droghe sul set del film. Allo stesso modo, l'obiettivo della Heard è capire se eventuali cattivi comportamenti di Depp possano aver provocato ritardi nella lavorazione e distribuzione del film.

La volontà di Amber Heard sarebbe anche quella di contattare il dipartimento di polizia di Los Angeles per esaminare nuovamente tutti i documenti che hanno portato ad un ordine restrittivo contro l'attrice. Per lungo tempo, Johnny Depp ha affermato che la responsabilità delle liti con la moglie erano da attribuire tutte quante alla sua ex partner. Nel caso in cui le prove contraddicessero l'attore, per la Heard si tratterebbe di una vera e propria conquista. Infine, la volontà dei legali dell'attrice è quella di ottenere tutte le comunicazioni avvenute tra il dipartimento di polizia di Los Angeles e i legali di Depp dal 21 maggio 2016 fino ad oggi.

Il nuovo processo dovrebbe tenersi negli Stati Uniti nel 2021 in seguito alla causa intentata da Johnny Depp ad Amber Heard per diffamazione (secondo l'attore, la sua ex moglie ha mentito sugli abusi domestici), chiedendo ai legali dell'attrice 50 milioni di dollari di risarcimento. Uno dei maggiori successi al box office per Johnny Depp è da imputare alla saga di Pirati dei Caraibi, prodotta da The Walt Disney Company. Nel franchise, l'attore ha interpretato il personaggio di Jack Sparrow. Stando alla convinzione di Depp, il suo personaggio non tornerà ad interpretare il reboot proprio a causa del danneggiamento della sua reputazione provocato dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto con Amber Heard.