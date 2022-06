Johnny Depp vs Amber Heard: alle 21:00 il verdetto della giuria

La giuria ha deliberato e il verdetto relativo al processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard sarà presto comunicato pubblicamente, secondo quanto riferito pochi minuti fa da un funzionario del tribunale di Farifax, in Virginia.

Il processo di sei settimane presso il Fairfax County Circuit Court si è trasformato in una controversa battaglia tra le due star di Hollywood che hanno cercato entrambe di arrivare alla verità e di rivelare al mondo ciò che è realmente accaduto durante la loro relazione: la signora Heard e il signor Depp si sono accusati a vicenda di ripetuti abusi fisici che hanno avuto luogo durante il loro matrimonio.

Il signor Depp, 58 anni, ha citato in giudizio la signora Heard, 36 anni, per il suo editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post in cui si descriveva come una "persona pubblica che rappresenta abusi domestici". Dopo più di un anno di combattimento legale, la signora Heard ha quindi intentato una causa contro il signor Depp nel 2020, sostenendo che l'attore l'ha diffamata quando un avvocato che lo rappresentava ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo conto.

Johnny Depp ha affermato che l'editoriale della signora Heard ha "devastato" la sua carriera e la reputazione e, alle 21:00 di stasera, scopriremo se la giuria ha deciso di dare ragione alla star di Pirati dei Caraibi o alla sua ex moglie.