Johnny Depp sulle accuse di violenza sessuale di Amber Heard: "Orribili, ridicole e completamente false"

Johnny Depp è stato chiamato nuovamente come testimone durante la giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022, e l'attore si è aperto a proposito delle accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti da parte di Amber Heard durante la sua testimonianza della scorsa settimana.

Poco prima che la corte si interrompesse per la pausa pranzo Depp, che aveva precedentemente testimoniato ad aprile trascorrendo più giorni sul banco degli imputati, ha descritto che cosa ha provato quando è stato costretto ad ascoltare la testimonianza della Heard relativa ai presunti abusi che avrebbe subito per mano sua.

"È spaventoso ascoltare le accuse atroci di violenza sessuale che mi sono state attribuite, di cui lei mi ha accusato", ha esordito la star di Pirati dei Caraibi. "Non credo che a nessuno piaccia aprirsi e dire la verità in casi come questi, ma ci sono momenti in cui uno semplicemente deve farlo perché l'altra persona è completamente fuori controllo."

"Queste accuse sono orribili. Ridicole. Umilianti. Dolorose. Inimmaginabilmente brutali. Crudeli e completamente false", ha continuato Johnny Depp prima di aggiungere che, sebbene nessun essere umano sia perfetto, "Io non ho mai picchiato o abusato di nessuno. Non è facile per nessuno di noi, lo so. Ma ho detto la verità."