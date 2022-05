Johnny Depp abbraccia il suo avvocato: Amber Heard ha perso la mozione per archiviare il caso

Johnny Depp ha abbracciato il suo avvocato Benjamin Chew dopo che il giudice ha rivelato alla corte del tribunale di Fairfax, in Virginia, di non aver intenzione di archiviare il caso, come richiesto dagli avvocati di Amber Heard: il tentativo di archiviazione era stato praticamente dato per scontato, proprio come l'eventuale decisione del giudice.

Per la giudice Penny Azcarate, ci sono prove sufficienti per supportare la denuncia di diffamazione da 50 milioni di dollari di Depp e per permettere la prosecuzione del procedimento. Johnny ha citato in giudizio la Heard per un editoriale del dicembre 2018 pubblicato sul Washington Post.

Tre parti dell'articolo sono state citate da Depp in modo specifico: la prima è il titolo dell'editoriale online, la seconda è il modo in cui la Heard si è descritta come "persona pubblica che rappresenta gli abusi domestici" e la terza è quando ha scritto: "Ho avuto il raro vantaggio di vedere, in tempo reale, come le istituzioni proteggono gli uomini accusati di abusi".

"Ieri sera ho esaminato tutte le prove che sono state presentate a riguardo", ha detto il giudice Azcarate. "E per quanto riguarda la seconda e la terza presunta dichiarazione diffamatoria considero le prove venuto alla luce finora come favorevoli per l'attore." Nei prossimi giorni il processo vedrà gli avvocati della Heard presentare i loro testimoni e, proprio come ha fatto Johnny Depp, l'attrice in persona racconterà la sua versione dei fatti.