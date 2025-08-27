John Williams a sorpresa: "Non mi è mai piaciuta molto la musica da film"

La maggior parte delle musiche da film che compongono la colonna sonora dei cinefili di tutto il mondo sono state composte da un leggendario compositore: John Williams.

Da Lo squalo a Jurassic Park, da Star Wars a Indiana Jones, da Mamma, ho perso l'aereo a Schindler's List e tre film di Harry Potter, John Williams ha cambiato per sempre il mondo della musica da film, nonostante abbia dichiarato di non esserne un grande fan.

John Williams non ama molto la musica da film

In una recente intervista, John Williams ha confessato di non amare molto la musica da film: "Penso semplicemente che la musica da film, nella maggior parte dei casi, non sia all'altezza" ha specificato Williams "Quella che consideriamo come preziosa grande musica da film la ricordiamo in una sorta di modo nostalgico".

Harrison Ford insieme a John Williams

Williams è molto diretto nella sua analisi: "Solo l'idea che la musica da film abbia lo stesso posto in una sala da concerto della migliore musica canonica è una nozione sbagliata, credo. La musica da film effimera e frammentaria, a differenza della musica da concerto".

La collaborazione con Steven Spielberg

Una dei grandi legami della sua carriera è quello con il regista di Jurassic Park Steven Spielberg, che John Williams definisce come un ottimo conoscitore di musica: "È più istruito musicalmente rispetto alla maggior parte dei registi con cui ho lavorato" ha spiegato "Suonava un po' il clarinetto. Ed è molto musicale".

Nell'intervista, John Williams ha specificato il suo approccio lavorativo alla musica da film. Quando viene ingaggiato per un film, entra in sala di proiezione senza aver letto la sceneggiatura: "Voglio avere una migliore risposta ritmica alle immagini. Tutto ciò che voglio fare è lavorare" ha concluso.

John Williams ha vinto 5 premi Oscar in carriera su 54 nomination in carriera, secondo soltanto a Walt Disney che ne ricevette 59.