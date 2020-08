John Wick contro Neo: l'eccellente risposta di Keanu Reeves su chi avrebbe la meglio in combattimento

La precisione delle armi di John Wick contro la pratica delle arti marziali di Neo: chi avrebbe la meglio in un combattimento? Stephen Colbert lo ha chiesto a Keanu Reeves, che ha fornito una risposta davvero eccellente.

"Beh, come prima cosa non combatterebbero" ha specificato Keanu Reeves. "Anche in una situazione in cui Neo accidentalmente colpisse il cane di John Wick con la sua auto, riporterebbe il cane in vita manipolando la Matrice e poi farebbe squadra con John".

Nonostante le insistenze di Stephen Colbert, Keanu Reeves ha ribadito: "No! No, non combatterebbero. Ma forse John Wick potrebbe provare ad aiutare Thomas Anderson nel mondo reale. Magari contro le macchine."

Keanu reeves è intervenuto nella trasmissione di Colbert collegandosi da Berlino, dove è attualmente impegnato sul set di The Matrix 4. Al momento sono, inoltre, in fase di sviluppo John Wick 4 e John Wick 5, che dovrebbero essere girati back-to-back prossimamente.

Matrix: Keanu Reeves non era a conoscenza del significato transgender dietro il film