John Wick: l'edizione 4Kult del primo film è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Il film John Wick ha lasciato un segno impossibile da ignorare sul cinema contemporaneo e sul proprio genere di appartenenza, l'action, con un approccio stilizzato e coreografie di combattimento innovative. La storia di un ex assassino in cerca di vendetta, interpretato da Keanu Reeves, ha rapito il pubblico grazie all'intensità visiva e alla precisione delle scene di lotta, elevando lo standard per i film d'azione moderni. John Wick ha inoltre creato un mondo sotterraneo di criminalità e codici d'onore che ha affascinato gli appassionati, trasformando il personaggio in un'icona pop e dando vita a un franchise di grande successo.

Di cosa parla John Wick

Per chi non lo sapesse il primo John Wick racconta la storia di un ex assassino professionista, interpretato da Keanu Reeves, che vive in pensione dopo la morte della moglie. Quando un gruppo di criminali, guidato dal figlio di un potente boss, gli ruba l'auto e uccide il suo cane, ultimo regalo di lei, John viene trascinato di nuovo nel mondo del crimine per vendicarsi. La sua ricerca di giustizia lo porta a scontrarsi con figure potenti del sottobosco criminale, dimostrando di essere ancora uno dei killer più letali e temuti in circolazione.

