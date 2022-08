John Wick 4: il regista parla della durata del film

Il regista Chad Stahelksi ha svelato che sta per essere completato il montaggio del film John Wick 4, anticipando dei dettagli sulla durata.

John Wick 4 sembra sta per entrare nelle ultime fasi della post-produzione e Chad Stahelski ha parlato della durata prevista per il film, svelando che dovrebbe essere il capitolo più lungo della saga con star Keanu Reeves.

Il filmmaker, intervistato da Collider, ha spiegato che manca solo qualche settimana di lavoro prima di concludere il sequel.

Chad Stahelski ha raccontato: "John Wick: Chapter 4 è più lungo degli altri tre, ma non tanto lungo. Stiamo per arrivare alla fase finale per concludere il film e poi avremo gli effetti speciali e la musica. Ma siamo molto avanti con il lavoro e nelle fasi conclusive della post-produzione. Amiamo la musica che abbiamo ricevuto fino ad ora. Abbiamo ancora Tyler Bates a occuparsi della colonna sonora di alcune delle sequenze più grandi. Gli effetti speciali arriveranno nel corso del resto dell'anno. Ma siamo pericolosamente vicini alla fine".

Il regista ha aggiunto: "Nel nostro montaggio, per quel che riguarda il lavoro sul film, ci mancano pochi minuti per concludere il lavoro. Le nostre sequenze sono terminate. Il film è essenzialmente concluso. Probabilmente ci saranno un altro paio di settimane per qualche modifica generale, poi concluderemo il montaggio e sarà il turno della musica, dei suoni e degli effetti".

Attualmente il film più lungo della saga di John Wick è a quota 2 ore e 11 minuti, durata raggiunta dal terzo capitolo della storia.

John Wick 4 arriverà nelle sale il 23 maggio 2023 e nel cast ci saranno, oltre al protagonista Keanu Reeves, anche Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown.