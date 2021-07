John Wick 4: Marko Zaror interpreterà il villain del film

Il villain di John Wick 4 sarà interpretato da Marko Zaror, uno dei protagonisti di Dal Tramonto all'alba: al serie.

Le riprese dell'atteso sequel del franchise prodotto per Lionsgate sono già iniziate e pochi giorni fa era stata annunciata la presenza di Lance Reddick.

Una foto di Marko Zaror

Nelle riprese di John Wick: Chapter 4 saranno impegnati i protagonisti Keanu Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama e Shamier Anderson.

I dettagli del personaggio affidato all'attore Marko Zaror, recentemente apparso in Alita: Battle Angel, non sono stati rivelati.

Per ora la produzione del film diretto da Chad Stahelski, in arrivo nelle sale il 27 maggio 2022, non ha svelato i dettagli relativi al nuovo capitolo della storia del killer o anticipazioni riguardanti i personaggi che verranno introdotti in questo nuovo sequel.

La sceneggiatura di John Wick 4 è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch.

I primi tre capitoli della saga hanno incassato in tutto il mondo circa 584.7 milioni di dollari.