John Wick 4. Keanu Reeves anticipa la sequenza d'apertura nel deserto a cavallo

Keanu Reeves ha accennato a una spettacolare sequenza di apertura di John Wick 4 che si svolge in un deserto e lo vede a cavallo. L'attore tornerà così a riproporre un "mezzo di trasporto" già sfruttato con grande successo nel franchise.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Da quando il primo film è uscito nel 2014, il franchise di John Wick ha conquistato un'immensa popolarità rivelandosi un successo in termini di incassi e anche di critica. Tante le sorprese e le scene d'azione che attendono i fan nel quarto capitolo. Una di queste è stata anticipata da Keanu Reeves in un'intervista per la cover di Empire. Ecco le parole del divo:

"...c'è una sequenza - spero, tocchiamo ferro - in John Wick 4, si tratta della sequenza d'apertura. John Wick è tornato nel deserto a cavallo. Spero di essere in grado di galoppare velocemente."

John Wick 4, Keanu Reeves ha regalato un Rolex a tutti i suoi stuntman: "Il regalo migliore di sempre"

John Wick: Chapter 4 dovrebbe uscire nei cinema il 27 maggio 2022. Nel frattempo sono in preparazione una serie ispirata all'universo di John Wick, The Continental, e uno spinoff al femminile, Ballerina, che vedrà protagonista l'attrice cubana Ana de Armas.