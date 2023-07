John Wick 4 ha superato l'MCU e Fast X in popolarità secondo uno studio

Oltre a essere stato un grande successo al box-office, avendo incassato oltre 400 milioni di dollari, John Wick 4 ha superato anche l'MCU e Fast X in popolarità secondo uno studio condotto da Parrot Analytics e riportato da The Wrap. Il film con Keanu Reeves ha riscontrato una richiesta di pubblico di 216 volte maggiore rispetto a diversi film dell'MCU, tra cui Guardiani della Galassia Vol. 3. Il decimo capitolo di Fast & Furios è addirittura finito al di fuori della classifica.

Le metriche state calcolate attraverso un sistema proprietario che aggrega, tra gli altri fattori, la viewership degli account, l'ingaggio sui social media e le query sui motori di ricerca. Sebbene John Wick 4 fosse stato pensato come l'addio a John Wick, secondo le parole del regista Chad Stahelski, Lionsgate ha già dato il via libera alla realizzazione di un quinto capitolo.

Ed era stato proprio Chad a svelare un ipotetico cast per il quinto capitolo, facendo il nome di Cillian Murphy come prima scelta. "Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che sarebbe perfetto per il franchise. Anche Colin Farrell sarebbe fantastico, idem Charlize Theron che ha già all'attivo Atomica Bionda. Quando ho visto quel film mi sono detto che avrei dovuto assolutamente lavorare con lei, è fantastica".

In attesa di informazioni su John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.