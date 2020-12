John Travolta fa gli auguri di Natale, il primo senza l'amata Kelly Preston, con un video dei suoi figli

John Travolta ha condiviso un emozionante video che lo mostra insieme ai suoi figli durante la giornata di Natale per condividere i propri auguri con i suoi follower. Nel filmato si vedono Ella Bleu e Benjamin, che ora hanno 20 e 10 anni, accanto all'albero di Natale.

L'attore ha affrontato per la prima volta le festività natalizie senza l'amata moglie Kelly Preston, morta nel mese di luglio all'età di 57 anni.

Nel video pubblicato su Instagram da John Travolta i figli della star vengono invitati a dire "Buon Natale" mentre il padre li riprende in un attimo di relax intorno all'albero e prima di aprire i regali.

John ha accompagnato il video con una semplice didascalia in cui ha scritto "Buon Natale dalla famiglia Travolta".

Nel mese di novembre l'attore aveva voluto ringraziare i propri fan per il sostegno dato dopo il lutto subito in estate.

John Travolta e Kelly Preston si erano sposati nel 1991 e nel 1992 sono diventati genitori per la prima volta. Il loro primogenito, Jett, è però morto nel 2009 durante una vacanza alle Bahamas. Nel 2000 la coppia ha poi avuto Ella e nel 2010 è nato Benjamin.

La star del cinema, a luglio, aveva dichiarato che la moglie aveva lottato in modo coraggioso, anche grazie al sostegno dei medici e degli infermieri dell'Anderson Cancer Center, e che il suo amore e la sua vita saranno ricordati per sempre.