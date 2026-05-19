John Travolta e il suo strano look a Cannes: "Ho copiato i registi del passato"

Travolta ha ammesso di essersi ispirato al look dei registi nel corso dei decenni, dagli anni '20 agli anni '60, e di aver "interpretato la parte" del regista

John Travolta è stato uno degli ospiti più prestigiosi dell'ultimo Festival di Cannes durante il fine settimana dove ha presentato il suo primo film in assoluto nel ruolo di regista.

Tuttavia, Travolta ha presentato anche qualcos'altro che ha attirato ancora più attenzione: un nuovo look sorprendente composto da una barba scura e rasata, occhiali circolari dalla montatura sottile e una serie di berretti indossati in modo trasandato.

John Travolta bacia la Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes 2026

John Travolta ha spiegato il suo nuovo look a Cannes

"Sono nel mondo del cinema da oltre 50 anni, ma quando ripenso al passato non riesco a distinguere gli eventi l'uno dall'altro", ha raccontato Travolta a Leah Dolan della CNN. Per questo ha voluto rendere indimenticabile la sua presenza a Cannes 2026.

"Mi sono detto: 'Questa volta sono un regista. Tu sei un attore, interpreta la parte di un regista, uno della vecchia scuola'", ha spiegato. "Così ho cercato delle foto degli anni '20, '30, '40, '50 e '60, e i registi della vecchia scuola indossavano berretti e occhiali, e ho pensato: 'È quello che farò. Sto rendendo omaggio al mestiere di regista, quindi interpreterò la parte di un regista'".

Problema risolto. Ora, quando Travolta ripenserà a quel periodo, "saprò: 'Oh, quello era Propeller One-Way Night Coach, quella era Cannes, è lì che ho vinto la Palma d'Oro', e ne avrò un ricordo vivido".

La Palma d'Oro onoraria consegnata all'attore

Venerdì scorso il festival ha conferito a Travolta una Palma d'Oro onoraria, l'equivalente di un premio alla carriera. In effetti, il suo lavoro ha avuto un ruolo importante al festival nel corso degli anni, da Pulp Fiction del 1994, vincitore della Palma d'Oro, a I colori della vittoria del 1998, presentato nella sezione Fuori Concorso, fino a classici come Grease e La febbre del sabato sera, recentemente proiettati nella sezione di repertorio Cinéma de la Plage.

"Avevi detto che sarebbe stata una serata speciale, ma non sapevo che significasse questo", ha risposto Travolta al direttore del festival Thierry Frémaux dopo aver accettato il premio. "È un momento che mi rende umile. Questo va oltre l'Oscar".