John Travolta: "Tom Hanks e Richard Gere mi hanno soffiato un sacco di ruoli"

John Travolta torna a parlare della sua brillante carriera, svelando però anche tutti i ruoli importanti che ha perso, rivelando di essere stato scartato in passato per altri grandi attori, come Tom Hanks, Jack Nicholson e Richard Gere.

La star di Pulp Fiction, infatti, ha recentemente raccontato a Kevin Hart, durante il suo talk show Hart to Heart, di come ha perso una manciata di ruoli cinematografici diventati poi delle interpretazioni cult. John Travolta, infatti, ha svelato che il ruolo di Tom Hanksin Splash, una sirena a Manhattan, pellicola del 1984 che porto al successo l'attore di Forrest Gump, era stato scritto apposta per lui:

"Il ruolo nel film con Tom Hanks, Splash, una sirena a Manhattan, è stato scritto per me. Ma poi non avremmo avuto Tom Hanks, quindi meglio così!"

John Travolta in una scena di Be Cool

La star ha poi sottolineato che la competizione all'epoca era molto interessante, considerando che c'erano solo quattro attori davvero bravi tra cui i registi potevano scegliere. Secondo John Travolta, Mel Gibsone Denzel Washington sono entrati in competizione in seguito:

"Eravamo solo Richard Gere, io e Treat Williams per la maggior parte dei ruoli e Tom è arrivato qualche anno dopo, nell'81 o '82...quei ruoli sarebbero diventati intercambiabili."

John Travolta: "A Terrence Malick ho spezzato il cuore"

Un altro ruolo che John Travolta ricorda di aver perso è quello del protagonista in I giorni del cielo, film del 1973 diretto da Terrence Malick che poi ha avuto come protagonista Richard Gere:

"Terrence mi voleva per un film chiamato 'I giorni del cielo', e ho fatto il provino subito dopo 'Carrie' e prima di 'The Boy in the Plastic Bubble'. Ma il ruolo è poi andato a Richard Gere e da lì ha interpretato parecchi ruoli al mio posto."

Nonostante i ruoli che ha sfiorato ma non ha ottenuto, John Travolta ha avuto una carriera brillante, protagonista di film cult come Grease, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera, Face/Off - Due facce di un assassino, Senti chi parla e tantissimi altri.