John Travolta, la star di Pulp Fiction protagonista del survival movie Black Tides

Nuovo progetto cinematografico per l'attore, che dovrà affrontare delle temibili orche nel nuovo lungometraggio di Renny Harlin.

John Travolta è stato ufficialmente ingaggiato come protagonista nel nuovo thriller Black Tides, diretto da Renny Harlin. Nel film, la star interpreterà un padre costretto ad affrontare un gruppo di temibili orche.

Il regista di Blu profondo e Il passo del diavolo è pronto a tornare dietro la macchina da presa, dopo aver diretto il primo capitolo della nuova trilogia The Strangers.

Il nuovo survival movie con protagonista John Travolta

Black Tides racconta la storia di Bill Pierce, un padre assente che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia e il nipote. Tuttavia, il tentativo si trasforma in un incubo quando la loro barca viene attaccata furiosamente da orche impazzite al largo della costa meridionale della Spagna.

John Travolta in Trading Paint

Bill e la sua famiglia saranno costretti ad ingaggiare una disperata lotta per la sopravvivenza. Le riprese del film inizieranno alla fine dell'estate, e sarà girato con effetti visivi del tutto reali, con riprese in acqua dal vivo.

L'entusiasmo di Renny Harlin per la presenza di John Travolta nel film

Il regista di Black Tides ha manifestato tutta la sua felicità per la presenza di John Travolta nel progetto:"John Travolta porta la perfetta combinazione di grinta, profondità, vulnerabilità e carisma al personaggio di Bill Pierce, il padre assente, incarnando con struggente precisione le tragedie delle dinamiche familiari" ha dichiarato Renny Harlin.

Renny Harlin sul set di Skiptrace con Jackie Chan

"Come regista" prosegue "mi considero fortunato a unirmi alla lista di cineasti di fama che hanno avuto il privilegio di conoscere John sia come artista che come persona".

John Travolta è una delle star di maggior successo nella storia di Hollywood ed è conosciuto per successi come La febbre del sabato sera, Grease - Brillantina, Pulp Fiction, Get Shorty e Hairspray.