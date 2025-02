John Travolta protagonista di November 1963, il thriller sull'assassinio di John F. Kennedy

La star di Pulp Fiction e due volte candidato all'Oscar, John Travolta, insieme al vincitore di un Emmy Mandy Patinkin (Homeland), e al candidato ai SAG Dermot Mulroney (I segreti di Osage County), saranno i protagonisti del prossimo thriller che indaga sulla morte del Presidente John F. Kennedy, November 1963.

Il film sarà diretto dal due volte candidato all'Oscar Roland Joffé, noto per il suo lavoro in Urla del silenzio.

La trama e i personaggi del film con John Travolta

November 1963 si concentra sulle 48 ore cruciali che precedono l'assassinio di John F. Kennedy. Il film esplora il presunto coinvolgimento del gruppo criminale Chicago Outfit nell'omicidio, utilizzando testimonianze di prima mano, tra cui quelle della famiglia del boss Sam Giancana.

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena del film

John Travolta interpreterà Johnny Roselli, una figura centrale del crimine organizzato, rappresentante dell'Outfit sulla West Coast e a Las Vegas. Mandy Patinkin vestirà i panni di Anthony Accardo, un capo dell'Outfit di Chicago noto per la sua potenza e il suo calcolo, considerato uno dei più influenti boss della criminalità americana dell'epoca.

Dermot Mulroney sarà Chuckie Nicoletti, la guardia del corpo di Sam Giancana e uno dei killer più temuti dell'Outfit a South Side. Il casting è ancora in corso per altri ruoli.

Un intenso primo piano di Mandy Patinkin nel ruolo di Jason Gideon, nell'episodio 'Won't Get Fooled Again' della serie Criminal Minds

Il regista Roland Joffé ha dichiarato riguardo al progetto: "Questo è un cast straordinario per una storia altrettanto straordinaria". La sceneggiatura è stata scritta da Nicki Celozzi, nipote di Sam Giancana, che produce anche il film, mentre Bonnie Giancana, figlia del boss, è produttrice esecutiva. I produttori stanno curando la vendita nazionale del progetto. L'annuncio arriva in un periodo di rinnovato interesse per l'assassinio, con la pubblicazione imminente di documenti riservati sulla sparatoria negli Stati Uniti.

I produttori Kevin DeWalt di Minds Eye Entertainment e Nicki Celozzi di Le Monde Productions hanno aggiunto: "Questa storia porta il pubblico dentro i meccanismi dell'Outfit di Chicago e il loro ruolo in uno dei momenti più decisivi della storia. Con testimonianze dirette e un cast leggendario, November 1963 promette di essere un'esperienza cinematografica indimenticabile".