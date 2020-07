John Travolta si starebbe allontanando da Scientology dopo la morte della moglie?

John Travolta starebbe attraversando un periodo di importanti decisioni, in particolare riguardo alla propria fede religiosa. Secondo il Daily Mail, l'attore si starebbe allontanando da Scientology a seguito della recente scomparsa della moglie, Kelly Preston, morta di cancro all'età di 57 anni.

Nel post che annunciava la tragica dipartita della sua compagna di vita da oltre 30 anni, John Travolta ha voluto ringraziare i dottori e gli infermieri del MD Anderson Cancer Center, una delle strutture specializzate tra le più rinomate in America per i trattamenti e la cura dei tumori. "Io e la mia famiglia vi saremo per sempre grati" scriveva infatti nel suo messaggio.

Secondo alcuni ex-membri di Scientology, che hanno commentato positivamente le parole dell'attore di Grease e Pulp Fiction, questi avrebbe preso una posizione divergente da quelli che sono i principi della Chiesa fondata da L. Ron Hubbard, che non riconoscono il Cancro come una "malattia causata da qualcosa al di fuori di una seconda dinamica o uno sconvolgimento sessuale, come ad esempio la morte di un figlio o qualche altro meccanismo in grado di condurre a una dizione nota come cancro".

Per questo, Hubbard si opponeva vigorosamente alla chemioterapia e alle radiazioni.

Jeffrey Augustine, ex-membro di Scientology che ha apertamente criticato l'operato della Chiesa di Hubbard, ha affermato: "La dichiarazione [di Travolta] era inequivocabile nel suo sostegno per lo staff medico... Dimostra che si è allontanato da Scientology". "Perdere tua moglie dopo 30 anni insieme... Sarà doloroso, è umano. E in quella dichiarazione non c'è nessun riconoscimento per Scientology, David Miscavige, auditing, non c'è nulla. Ed è una presa di posizione categorica, se ne è occupato direttamente lui, è una questione personale, come a dire 'Non ho bisogno della Chiesa'. Hanno affrontato tutto con la medicina. La situazione è stata gestita in modo davvero professionale ed elegante. Ammiro davvero questa cosa, non ha reso Scientology parte della scomparsa di Kelly" continua Augustine, commentando ancora "Loro avrebbero detto che la causa del Cancro era riscontrabile nella perdita di Jett, e che ci sarebbe voluto un audit per affrontarla" riferendosi alla morte del figlio sedicenne di Kelly Preston e John Travolta, avvenuta nel 2009.

Al momento, stando a quanto riportato dal Daily Mail, non vi sono stati ancora commenti in merito da parte di Travolta o di Scientology.