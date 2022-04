John Travolta pubblica un tributo a Bruce Willis su Instagram dopo la diagnosi di afasia (FOTO)

John Travolta ha appena pubblicato un toccante tributo a Bruce Willis sulla propria pagina Instagram dopo che la famiglia della star de L'esercito delle 12 scimmie ha annunciato il suo ritiro dalle scene a causa della sua recente diagnosi di afasia, un terribile disturbo che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio.

Travolta, noto principalmente per aver recitato in Grease - Brillantina e in coppia con Willis in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ha collaborato con la star di Die Hard anche nell'esilarante commedia diretta da Amy Heckerling intitolata Senti chi parla.

"Bruce ed io siamo diventati buoni amici quando abbiamo condiviso due dei nostri più grandi successi, Pulp Fiction e Senti chi parla. Anni dopo mi disse: 'John, voglio solo che tu sappia che quando ti succede qualcosa di buono, è come se succedesse anche anche me'. Ecco com'è fatta una vera persona generosa. Ti voglio bene Bruce", ha dichiarato Travolta nel suo tributo postato su Instagram.

Anche Sylvester Stallone, attraverso un post sui social, ha voluto condividere un pensiero affettuoso nei confronti di Bruce Willis: l'interprete di Rocky ha pubblicato alcune foto scrivendo: "Ci conosciamo da molto tempo. Sto pregando per te e per la tua meravigliosa famiglia".