John Travolta e la figlia Elle commuovono con il loro ballo in onore di Kelly Preston (VIDEO)

A un mese dalla scomparsa di Kelly Preston, il marito John Travolta e la figlia Elle ballano insieme per ricordarla, come mostra il video commovente pubblicato su Instagram.

John Travolta torna su Instagram per ricordare l'amata compagna di una vita Kelly Preston, l'attrice scomparsa prematuramente poco più di un mese fa, e lo fa con la figlia Ella in un video commovente girato mentre insieme ballano per ricordarla.

Nel video, John Travolta e la figlia Ella Bleu danzano ricordando Kelly Preston, come spiega la star nella didascalia che accompagna il video: "Mia figlia ed io balliamo in memoria di mamma. Ballare con me era una delle cose preferite di Kelly"

Dopo un mese di silenzio, questo è il primo post che John Travolta ha deciso di condividere con i suoi fan, che hanno mandato numerosi messaggi di affetto e vicinanza per il lutto che lui e la sua famiglia hanno subìto. Ella Bleu, che vediamo con lui danzare nel video, è anche lei attrice ed è la seconda di tre figli: Jett, prematuramente scomparso nel 2009, e Benjamin 9 anni.

Kelly Preston si è spenta lo scorso 12 luglio, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno.