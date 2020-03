John Krasinski: "Vorrei essere il regista di un film Marvel!"

John Krasinski ha svelato che vorrebbe diventare il regista di un film Marvel se ne avesse la possibilità in futuro. La star del cinema e della tv sta attualmente promuovendo A Quiet Place 2 e in più occasioni ha accennato al suo desiderio di entrare a far parte del mondo dei supereroi.

L'attore e regista, oltre a confermare che sarebbe felice di interpretare Mr. Fantastic, ha ora parlato della possibilità di essere impegnato dietro la macchina da presa nel Marvel Cinematic Universe.

John Krasinski ha dichiarato: "Wow, sarebbe un'idea fantastica. La trovo interessante perché sono un enorme fan della Marvel. Penso che facciano i loro progetti... Hanno una formula grandiosa. Sì, accetterei al volo". Il filmmaker ha quindi proseguito sottolineando: "Mi fido di Kevin Feige. Penso sia una persona incredibilmente talentuosa e al tempo stesso è davvero gentile. Qualsiasi cosa voglia ne potremmo parlare".

John aveva già dichiarato a Esquire la sua ammirazione per il mondo cinematografico tratto dai fumetti: "Se avessi l'opportunità di girare un film Marvel sarei felice. Sto semplicemente cercando storie e personaggi grandiosi".

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il sequel dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi. A Quiet Place 2 ha già ricevuto reazioni positive alle prime proiezioni di prova.