John Cena si ritirerà dalla WWE nel 2025

Il Money in the Bank PLE della WWE si è svolto ieri sera a Toronto, in Canada e la WWE Hall of Famer Trish Stratus ha sorpreso i fan dando il benvenuto a John Cena, tornato dopo un'altra pausa per concentrarsi sulla sua carriera di attore.

Dopo aver ricevuto una grande ovazione da parte dei fan, Cena si è fatto serio e ha confermato che si ritirerà dall'attività sul ring nel 2025. La notizia era già stata scritta da un po' di tempo, con la star di Peacemaker che si era concentrata su Hollywood e aveva accennato in diverse interviste al fatto che il suo tempo come wrestler professionista è quasi finito.

Peacemaker apparirà in altri progetti DCU? John Cena: "Non mi conviene fare arrabbiare James Gunn"

L'addio del wrestler

"La Royal Rumble del 2025 sarà la mia ultima volta", ha detto Cena a una folla sconvolta. "L'Elimination Chamber del 2025 sarà la mia ultima volta. E sono qui stasera per annunciare che a Las Vegas, Wrestlemania 2025 sarà l'ultima WrestleMania a cui partecipo. Voglio dire grazie".

"WWE Raw farà la storia l'anno prossimo quando passerà su Netflix. Non ho mai partecipato a RAW su Netflix", ha proseguito il 16 volte campione WWE. "Questa è storia, è una prima volta, e io ci sarò".

Peacemaker: una scena

Sebbene molti fan avessero inizialmente ipotizzato che l'ultimo incontro di Cena sarebbe stato a WrestleMania, nella conferenza stampa post-show Cena ha rivelato che intende lavorare per almeno 30-40 date nel 2025 fino alla fine del prossimo anno. Ha anche suggerito che potrebbe puntare a un 17° titolo come campione mondiale prima di ritirarsi.

"Le persone dicono di volersene andare e due anni dopo tornano. Voglio mettere subito le cose in chiaro: ho chiuso. Questo è quanto", ha detto Cena durante la conferenza stampa. "Lo faremo nel modo più grande possibile, combatteremo contro tutti e speriamo che veniate a divertirvi".

Cena ha anche detto alla stampa che, quando si ritirerà, ritirerà anche i suoi pantaloncini brevettati. Al suo posto, indosserà un completo durante le future apparizioni in WWE! Quest'anno l'attore ha girato la seconda stagione di Peacemaker e, anche se probabilmente avrà tempo per qualche ruolo da attore nel 2025, immaginiamo che questi passeranno in secondo piano per la sua ultima apparizione in WWE.