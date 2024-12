Little Brother: Eric André e John Cena protagonisti del nuovo film Netflix

John Cena ed Eric André sono pronti a mettersi in gioco in un nuovo film targato Netflix. Il colosso dello streaming è impegnato nella fase di sviluppo di Little Brother, scritto da Jarrad Paul e Andrew Mogel, con Ruben Fleischer e David Bernad tra i produttori.

Al momento, le informazioni sul film sono molto poche e non è stato annunciato né il regista né la data d'uscita. Little Brother dovrebbe raccontare la storia di un noto agente immobiliare la cui vita, pianificata nei minimi dettagli, viene totalmente sconvolta dal ritorno dell'eccentrico fratellino.

Collaborazione

Il progetto rientra nella collaborazione tra Netflix e WWE, che inizierà ufficialmente il prossimo mese. Il film Little Brother è stato menzionato di recente da Bela Bajaria, chief content officer di Netflix durante un evento stampa nei giorni scorsi.

Eric André in una scena di Non fidarti della str**** dell'interno 23 con Krysten Ritter

Prima di passare alla carriera da attore, John Cena è stato uno dei più importanti e famosi wrestler al mondo e nel 2025 inizierà il tour d'addio alla WWE. Sullo schermo, presto sarà protagonista della seconda stagione di Peacemaker.

Spalla comica

Definito da Peter Farrelly come l'attore più preparato con il quale abbia mai lavorato, John Cena nel solo 2024 è comparso sullo schermo in film come Argylle, Ricky Stanicky e Jackpot!, intensificando la sua attività da interprete.

Eric André è famoso per il talk show satirico The Eric André Show, conclusosi lo scorso anno dopo sei stagioni. In passato, André ha già lavorato con Netflix nella commedia Bad Trip, e ha partecipato a film come Trolls 3 - Tutti insieme e Sing 2.