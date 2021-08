John Cena risponde a Dave Bautista: "Capisco la sua scelta di non lavorare con altri wrestler"

Qualche mese fa, Dave Bautista ha dichiarato di non voler lavorare con altri wrestler. Intervistato sull'argomento, John Cena ha risposto di comprendere questa scelta e ha lodato il coraggio del suo ex collega.

Come riportato da ComingSoon.net, nel corso del 2021, Dave Bautista ha più volte dichiarato di non voler lavorare con suoi ex colleghi come Dwayne Johnson e John Cena. In occasione di una recente intervista per Esquire durante il tour promozionale de Gli amici delle vacanze, John Cena ha risposto di comprendere questa scelta. L'attore ha dichiarato: "Sono assai triste perché Dave Bautista è un attore davvero dotato. Sta facendo un ottimo lavoro! Credo che sia fondamentale per ognuno considerare le cose attraverso il proprio punto di vista. Dave ha lavorato duramente sulla propria recitazione e sui personaggi che interpreta. Vuole sempre creare personaggi che rispecchiano la sua identità. Beh, comprendo la sua scelta al 100%".

John Cena ha continuato su Dave Bautista: "Dave è la persona più gentile e carina che io abbia mai incontrato. Tra noi va tutto bene. Non posso che essere d'accordo con lui. Ha trovato il coraggio per fare una dichiarazione come quella che ha fatto che sottolinea quanto, per lui, sia importante trovare una sua identità".

Nel corso di un'intervista del 2019 con il Tampa Bay Times, ad esempio, Dave Bautista ha chiesto di non essere paragonato a The Rock o a John Cena a causa della sua aspirazione a grandi ruoli. L'attore ha dichiarato: "Lo fanno tutti ed è una cosa che odio. Loro sono wrestler diventati stelle del cinema. Io sono qualcos'altro. Ero un lottatore, ma ora sono un attore. The Rock era una stella del cinema già prima di diventare tale. C'è qualcosa in lui di davvero speciale, non potrei mai negarlo. Se lo considero un grande attore? No. Voglio bei ruoli. Non mi importa di Fast and Furious o Bumblebee. Non aspiro a quel tipo di celebrità, voglio recitare in film come Dune. Voglio lavorare con Denis Villenueve, Sam Mendes e Jodie Foster. Voglio lavorare con vincitori di premi Oscar. Sono fiero di essere un caratterista. Voglio quel rispetto, quella credibilità e quell'istruzione".

Per sostenere ulteriormente le sue dichiarazioni, Dave Bautista ha condiviso su Twitter una galleria dei singolari volti che ha interpretato nel corso degli ultimi tempi.