John Cena e Jason Momoa protagonisti dell'action comedy Killer Vacation

John Cena e Jason Momoa saranno i protagonisti di Killer Vacation, una nuova comedy action prodotta da Warner Bros.

I due attori hanno già collaborato con lo studio in occasione dei progetti ambientati nel DC Universe, rispettivamente con i ruoli di Peacemaker e Aquaman.

Le star del cinema si sono incontrate per la prima volta sul set del prossimo capitolo di Fast and the Furious e John Cena e Jason Momoa, come svela Variety, sono andati immediatamente d'accordo, situazione che li ha portati a pensare a un modo per recitare nuovamente insieme.

Warner Bros non ha svelato i dettagli della trama di Killer Vacation, scritto da Mark e Brian Gunn.

Il film sarà prodotto da John Rickard e Peter Safran e viene descritto come un'avventura dall'approccio simile a True Lies.

Cena, prossimamente, tornerà sul set di Peacemaker per realizzare la seconda stagione della serie ideata da James Gunn, mentre sul grande schermo sarà protagonista di Freelance, diretto da Pierre Morel. Momoa, invece, sarà il protagonista di Aquaman and the Lost Kingdom.