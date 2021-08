John Cena: la commovente interazione con un giovane fan in sedia a rotelle diventa virale (VIDEO)

La commovente interazione di John Cena con un giovane fan in sedia a rotelle è diventata virale sui social ed è stata condivisa anche da James Gunn, regista di The Suicide Squad.

Nel corso della sua carriera John Cena ha creato una moltitudine di momenti memorabili con fan di tutte le età: l'ultima di queste interazioni ha avuto luogo ieri ed il video del wrestler con un giovane fan in sedia a rotelle è ormai divenuto virale.

Cena stava parlando con alcuni fan, scattando foto e firmando autografi, quando ad un certo punto ha incontrato un bambino in sedia a rotelle vestito esattamente come lui. Il wrestler ha firmato il suo asciugamano Never Give Up e poi ha scattato una foto con il fan. In seguito la madre del ragazzo ha chiesto a Cena se poteva camminare con lui, a causa della sua sedia a rotelle... John ha acconsentito, la madre l'ha aiutato ad alzarsi e tutto è diventato meravigliosamente commovente in pochi istanti.

"Dal 2004, John Cena ha esaudito oltre 650 desideri di bambini che combattono malattie potenzialmente fatali attraverso la fondazione make-a-wish. È quasi uno a settimana per più di 16 anni di fila. Ecco la sua interazione con un fan dopo SmackDown ieri sera... Incredibile." Ha scritto Joe Pompliano sul suo profilo twitter.

Anche il regista di The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn, ha commentato l'accaduto: "Questo è il John che conosco. Non lo strombazza in giro né usa le sue buone azioni come strumento pubblicitario. È semplicemente chi è ed è uno dei motivi per cui sono orgoglioso di chiamarlo amico." Momenti come questo lasciano un'impressione indelebile sui fan ed è meraviglioso vedere qualcuno così disposto ad aiutare chi è meno fortunato di lui.