John Cena e Awkwafina in posa nella prima foto di Grand Death Lotto

John Cena e Awkwafina posano insieme al regista Paul Feig con in mano armi giocttolo nella prima foto del film Prime Video Grand Death Lotto. Diretto dall'acclamato regista Paul Feig da una sceneggiatura di Rob Yescombe, il film ha una premessa molto interessante ambientata sullo sfondo di una grande lotteria della California, alle prese con molti problemi economici. Per entrare in possesso del denaro, tuttavia, si deve uccidere il vincitore, o sopravvivere, prima del tramonto.

Condivisa da Prime Video su Twitter, la prima immagine di Grand Death Lotto mostra John Cena, Awkwafina e il regista Paul Feig che assumono una posa da spia e brandiscono stravaganti pistole giocattolo. La foto, che vede l'assenza del terzo protagonista del film, Simu Liu, era intitolata con un soprannome perfetto per le due star, "AwkwaCENA", informando inoltre che le riprese sono in corso da una settimana.

Fast X: il teaser rivela il ritorno di John Cena e Jason Statham, nuove foto di Brie Larson e Jason Momoa

Katie (Awkwafina) si è da poco trasferita a Los Angeles e si ritrova per caso con il biglietto vincente, dovendo quindi unire le forze con Noel (John Cena), che protegge in modo amatoriale chi ha conquistato il jackpot. L'uomo deve inoltre affrontare il rivale Louis Lewis (Simu Liu), che vuole farla sopravvivere fino al tramonto pur di ottenere una ricca commissione per i suoi servizi.

Paul Feig e John Cena sono coinvolti come produttori esecutivi del film Il filmmaker ha dichiarato: "Amo le action comedy e le commedie estremamente fisiche, e questo film ha elementi tratti da entrambi i generi in abbondanza, oltre a moltissimo cuore e attimi esilaranti. Questo lotto ci renderà tutti vincitori".