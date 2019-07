John Carpenter e il Joker: nuovo progetto in arrivo per il regista

John Carpenter è alle prese con un nuovo progetto sul Joker e, con grande sorpresa di tutti, non sarà un film, almeno non per il momento.

Celebre per film come La cosa, Halloween - La notte delle streghe o Il seme della follia, John Carpenter collaborerà con la DC Comics per un albo speciale sul Joker, realizzato per il prossimo evento editoriale dal titolo Year of the Villain.

Il volume curato da Carpenter si chiamerà The Joker: Year of the Villain #1, sarà composto da 40 pagine e sarà scritto con Anthony Burch, già collaboratore del regista nella serie a fumetti Big Trouble in Little China, edita da BOOM! Studios. La pubblicazione sul mercato americano è prevista per il 2 ottobre.

La trama di Year of the Villain vedrà il supercriminale Lex Luthor, rinato come ibrido uomo-alieno, offrire ai cattivi protagonisti dell'evento targato DC superpoteri e armi potenziate in cambio di una promessa: unirsi alla sua Legion of Doom. A John Carpenter è stato chiesto di occuparsi del primo volume della speciale raccolta, e sembra che il regista abbia accolto l'offerta con grande entusiasmo: "Il Joker è il più grande cattivo dei fumetti. Sono orgoglioso di lavorare ancora con Anthony per questo progetto".

La notizia sarebbe dovuta rimanere top secret fino a data ignota, ma è stata maldestramente diffusa da un sito web media partner della DC Comics. Rimossa quasi immediatamente per violazione di un embargo - si presume -, tuttavia alcuni utenti sono stati più veloci non soltanto a scattare screenshot poi diffusi via Twitter, ma anche a "rubare" l'immagine della cover ufficiale, disegnata da Philip Tan e Marc Deering, che trovate qui sotto.