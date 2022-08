John Boyega di Star Wars rivela: "Ecco cosa sarebbe dovuto accadere durante la trilogia sequel"

John Boyega ha fatto parte della trilogia sequel di Star Wars dal 2015 al 2019 nei panni di Finn, uno stormtrooper diventato combattente della Resistenza. Mentre Finn ha catturato l'attenzione dei fan in Star Wars: Il risveglio della Forza, il suo personaggio è stato messo in secondo piano nei capitoli seguenti e gli sceneggiatori si sono concentrati maggiormente sulla storia di Rey: ecco che cosa ne pensa Boyega.

I fan sono ancora arrabbiati per come è andata a finire la storia di Finn durante la trilogia sequel: nel primo capitolo, il suo era un ruolo molto importante inizialmente ma poi, nei due film successivi, è stato ridotto così tanto di trasformare il personaggio di John in una spalla.

Durante un'intervista di Vanity Fair, l'attore ha parlato di ciò che gli sarebbe piaciuto vedere nella trilogia sequel, spiegando che cosa sarebbe dovuto accadere: "Senza esagerare, ma a mio modo di vedere, ci sarebbe dovuta essere una ribellione degli Stormtrooper."

"E poi si sarebbe dovuto dare più spazio al personaggio di Luke. Secondo me gli avrebbero dovuto dare più momenti di redenzione, cosa che credo fosse necessaria dopo VIII [Gli ultimi Jedi]. Sento che i fan di Star Wars avevano bisogno di più tempo con quei personaggi che amiamo così tanto", ha concluso John Boyega.