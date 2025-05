John Boyega pronto per la Marvel: sogna il ruolo di Lucas Bishop degli X-Men

Dopo aver interpretato Finn nella trilogia sequel di Star Wars, John Boyega guarda con interesse all'universo Marvel. In una recente intervista rilasciata al C2E2, l'attore britannico ha confermato di aver avuto un incontro con Kevin Feige, alimentando le voci su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Boyega e il futuro nel MCU: c'è spazio per Bishop?

Durante una conversazione con Josh Horowitz, Boyega ha affrontato la questione con schiettezza. Pur avendo incontrato i vertici Marvel, l'attore ha chiarito che al momento non ci sono progetti concreti all'orizzonte: "Penso che siano molto occupati... Non credo ci sia spazio per me, almeno per ora", ha spiegato. "Sarò sincero: non vedo l'ora di seguire l'evoluzione dell'MCU come spettatore. Dopo Endgame mi sono chiesto: 'Come faranno a espandere l'universo dopo averlo salvato?'".

Naked Singularity: John Boyega in una sequenza

Boyega, che recentemente ha recitato in The Woman King, ha comunque lasciato intendere che il dialogo con Marvel Studios resta aperto: "Ci siamo visti, ma per il momento preferisco godermi i film da spettatore. Ci sono tante cose in movimento".

Come riportato da SuperHeroHype, durante l'intervista Boyega ha rivelato che Feige gli ha chiesto direttamente quale personaggio gli piacerebbe interpretare nell'MCU. Un fan presente in sala ha suggerito Lucas Bishop, il mutante dei fumetti legato agli X-Men, già apparso in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014 con il volto di Omar Sy.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: John Boyega nel secondo teaser

L'attore ha mostrato entusiasmo per l'idea, lasciando intendere che Bishop sarebbe un ruolo che lo affascinerebbe particolarmente.

Per ora nulla è confermato, ma l'apertura di Boyega e i contatti con i Marvel Studios fanno ben sperare i fan che desiderano vederlo presto in una nuova veste da supereroe.