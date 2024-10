John Boyega sarà Otis Redding nel biopic sul cantante soul morto tragicamente

John Boyega è stato ingaggiato per interpretare il leggendario cantante soul Otis Redding nel nuovo film Otis & Zelma, un biopic che seguirà la relazione a lungo termine dell'artista con la moglie Zelma Redding.

Boyega, noto soprattutto per il ruolo di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, reciterà al fianco di Danielle Deadwyler, nota per il suo lavoro nel film Till del 2022. Secondo Variety, il film racconterà la vita di Otis Redding e ripercorrerà "i 10 brevi anni che Otis e Zelma hanno trascorso insieme, e la loro eterna storia d'amore dopo la sua scomparsa".

La sinossi prosegue: "La resilienza e la determinazione di Zelma nel preservare la sua eredità musicale negli ultimi 56 anni la alimentano, proprio come l'amore di Otis per Zelma alimentava lui".

Otis Redding

Conosciuto per i suoi successi come "(Sittin' On) the Dock of the Bay", "Respect", "These Arms of Mine", "I've Been Loving You Too Long" e "Hard to Handle", Otis Redding divenne rapidamente una superstar della musica soul negli anni '60. Prima di allora, incontrò Zelma quando aveva 18 anni e si sposarono nel 1961. La carriera in erba di Redding fu tragicamente interrotta quando morì in un incidente aereo nel 1967, a soli 26 anni.

Otis & Zelma sarà diretto da Channing Godfrey Peoples da una sceneggiatura scritta da Donnetta Lavinia Grays. Il film ha ricevuto il pieno sostegno di Zelma Redding e degli eredi di Otis Redding. Nel frattempo, in concomitanza con l'annuncio del film, il cantante sarà onorato con una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame.

Il debutto di Godfrey Peoples nella scrittura e nella regia di un lungometraggio, Miss Juneteenth del 2020, interpretato dalla candidata agli Emmy Nicole Beharie, ha vinto il National Board of Review Award per il miglior debutto alla regia, nonché il premio SXSW Louis Black "Lone Star". Il film è stato inoltre candidato a quattro Independent Spirit Awards e al Sundance Grand Jury Prize. Da allora Godfrey Peoples ha diretto episodi di serie tra cui l'antologia drammatica Genius, vincitrice di un Emmy, e l'antologia di Apple TV+ Roar.