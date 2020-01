John Boyega annuncia che le riprese di Rebel Ridge stanno per iniziare

John Boyega sarà il protagonista di Rebel Ridge, un nuovo thriller prodotto per Netflix le cui riprese stanno per iniziare, come ha rivelato l'attore con un post sui social media.

L'interprete di Finn in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha infatti pubblicato un breve aggiornamento legato al progetto che verrà diretto dal regista Jeremy Saulnier, autore nel 2015 di Green Room e nel 2018 di Hold the Dark.

John Boyega ha scritto su Twitter: "L'allenamento per Rebel Ridge sta per iniziare e io sono ancora così".

Il film viene descritto come una storia che esplora le ingiustizie esistenti in America attraverso sequenze ricche di azione, suspense e umorismo dark.

Rebel Ridge training starting up soon and I’m still here like pic.twitter.com/DRAb02QK4D — John Boyega (@JohnBoyega) 13 gennaio 2020

Boyega, in passato, aveva racconto un divertente aneddoto relativo alle riprese di Star Wars: Gli ultimi Jedi e alla sua dieta: "Ero sul set ed ero incredibilmente affamato e Carrie Fisher aveva accanto a sé una lattina di Coca Cola e la stavo guardando intensamente. Mi ha detto: 'Perché stai osservando la mia lattina?'. Ho risposto: 'Non ho potuto ingerire zuccheri nelle ultime tre o quattro settimane e ne eento davvero il desiderio'. E ha risposto: 'Vai nella mia roulotte, firma alcune action figure' - visto che stava per usarle per una raccolta fondi - 'e apri il mio frigorifero'. Dentro c'erano Kit-Kat, Snickers, Twix!".