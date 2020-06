John Boyega protesta contro il razzismo a Londra: "Non so se mi faranno più lavorare" (VIDEO)

John Boyega è intervenuto durante una protesta contro il razzismo che si è svolta a Londra e, come dimostra il video condiviso online, ha compiuto un emozionante discorso in cui sottolinea che è disposto anche ad avere problemi professionali pur di esprimere la propria opinione. L'attore ha parlato a Hyde Park dopo essere stato duramente attaccato sui social media da chi non apprezzava i suoi messaggi a sostegno del movimento Black Lives Matter.

Il protagonista della nuova trilogia di Star Wars ha dichiarato: "Le vite delle persone di colore sono sempre state importanti. Siamo sempre stati importanti. Abbiamo sempre significato qualcosa. Siamo sempre riusciti a raggiungere i nostri obiettivi nonostante tutto. E ora è arrivato il momento. Non aspetterò. Rappresentiamo fisicamente il nostro sostegno per George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, Stephen Lawrence".

John Boyega ha dichiarato: "Vi parlo dal mio cuore. Non so se avrò una carriera dopo tutto questo, ma vaffanculo".

L'attore ha proseguito sottolineando che le nuove generazioni hanno il diritto di poter avere la possibilità di raggiungere i propri obiettivi nella vita senza alcuna discriminazione. John ha inoltre chiesto ai protestanti di rimanere il più possibile pacifici, "senza scivolare nella trappola delle forze dell'ordine che ci vogliono causare problemi ed essere disorganizzati. Ho bisogno che capitate quanto sia dolorosa questa situazione, quanto faccia male dover ricordarsi ogni giorno che la tua razza non vale nulla".